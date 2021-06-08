Тюменские врачи сохранили лицо молодому пациенту с саркомой

Фото: Юлия Деминова

В прошлом году у молодого человека диагностировали саркому верхней челюсти. Злокачественное онкологическое образование достигало порядка 8–10 сантиметров. Операция по удалению новообразования при таком объёме опухоли была невозможна, поэтому в Медицинском городе первым этапом лечения пациенту провели курс химиотерапии. После некоторого уменьшения размеров образования стало возможным оперативное лечение, сложность которого объясняется локализацией злокачественного процесса.

"Мы удалили верхнюю челюсть слева вместе с опухолью. В отличие от нижней челюсти – верхняя челюсть является неподвижной, она сращена с лицевыми костями, содержит в себе гайморову полость и прилегает к глазничной и носовой полостям. В случае с пациентом вместе со злокачественным образованием были удалены передняя стенка гайморовой пазухи – вся стенка щеки, вся нижняя стенка глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десна, твёрдое и мягкое нёбо во рту. В совокупности удалённый комплекс представлял собой довольно обширный участок лица и если пациенту не провести сложную в исполнении пластику, а просто удалить поражённые участки и закрыть кожей, то на лице у пациента осталась бы огромная впадина, произошло бы смещение глаза. Нам же было важно удалить раковую опухоль, сохранив при этом жизненно важные функции – дыхание, жевание, глотание, речь", — рассказала Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2 Медицинского города.

В онкологическом отделении №2 накоплен богатый опыт реконструкции челюстно-лицевого скелета при раке нижней челюсти с замещением поражённой области на ткани кости голени самого пациента. Успешная объёмная реконструкция верхней челюсти достаточно редкая, филигранная операция, которая выполнена в тюменском регионе впервые.

Лечение пациента представляло собой комплекс последовательных хирургических вмешательств, которые одновременно выполняли пять высококвалифицированных специалистов - заведующая отделением Юлия Шубина, и врачи-онкологи Динара Вонтлая, Николай Костоев, Родион Лутовинин и Алёна Зеленина.

Специалисты отделения лечения опухолей головы и шеи использовали титановую модель, напечатанную на 3D-принтере, которая была изготовлена по индивидуальным параметрам и полностью повторяла контуры здоровой половины лица. Таким образом был восстановлен каркас для тканей щеки и глаза.

Для воссоздания твердого и мягкого неба, и в будущем для возможности протезирования зубов был изготовлен аутотрансплантат из собственных тканей голени, включая кость, мягкие ткани и сосуды пациента, которые был пересажен в полость рта.

О грозном заболевании молодому человеку теперь напоминает только небольшой шрам на подбородке. Мужчина уже ведет обычный образ жизни, вышел на работу.