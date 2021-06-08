В Тюмени 12 июня запретят розничную продажу алкоголя

В День России, 12 июня, в Тюменской области с 8 до 21 часа будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение предусмотрено пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

В департаменте потребительского рынка администрации Тюмени отмечают, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.