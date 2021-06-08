В Тюменской области 18 действующих лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки на территории региона зафиксировано 2 лесных пожара на общей площади 4,2 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 18. Также за сутки ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 3,2 га.

С 11 мая в связи с пожарами в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.