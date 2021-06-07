В Тюменской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в Тюменской области зафиксировано пять лесных пожаров на общей площади 27,9 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 18. Также за сутки ликвидировано пять лесных пожара на общей площади 62,4 га.

С 11 мая в связи с пожарами в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.