В Тюменской области ЕГЭ по русскому языку сдали более 7 тысяч выпускников

Более 7 тысяч выпускников школ Тюменской области сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку 3 и 4 июня. Это самый массовый экзамен из всех, его результаты необходимы для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление. Результаты экзамена ребята получат не позднее 23 июня.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Во второй части от участников требуется написать сочинение. На выполнение экзамена отводится три с половиной часа (210 минут).

"От результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение аттестатов за 11 класс выпускниками, которые планируют поступать в вуз и не проходили государственную итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена. Для получения аттестата им нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, для аттестата с отличием — не меньше 70 баллов за русский язык и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ", — сообщает Рособрнадзор.

Популярностью у одиннадцатиклассников среди предметов по выбору пользуются обществознание, информатика и физика.

В регионе продолжает работу горячая линия по вопросам ЕГЭ: 8 (3452) 56-93-49.