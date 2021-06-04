Для тюменских школьников началось "Трудовое лето"

Фото: МАУ «ТГМЦ»

В Тюмени 7 июня возле мультицентра "Контора пароходства" пройдет торжественное открытие "Трудового лета". Проект временной трудовой занятости несовершеннолетних "Отряды мэра" реализуется в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени" на 2021–2026 годы.

"Этим летом свои трудовые подвиги тюменские муравьи посвятят 435-летию любимого города. В юбилейный год каждый из "Отрядов мэра" взял себе имя почётного гражданина города Тюмени. Так, бригады будут названы именами Константина Логунова, Юрия Гуляева, Рауля-Юрия Эрвье, Артура Ольховского и других наших знаменитых земляков", — рассказали в МАУ "ТГМЦ".

Отряды мэра" уже приступили к работе — трудовые будни ребят начались 3 июня.