На тюменской трассе задержали неадекватного водителя

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре наряда полка ДПС ГИБДД вчера задерживали пьяного 45-летнего жителя Тюмени, не остановившегося по требования автоинспекторов на 25-м километре автодороги Тюмень— Богандинский.

В 17 часов в полицию поступило сообщение о неадекватном водителе, выехавшем на автомагистраль от жителей поселка Богандинский. Наряд ДПС обнаружил автомобиль Honda Freed, попытался его остановить, но автомобилист проигнорировал требование полицейских, стал скрываться от автоинспекторов и по пути въехал в ограждение, но не остановился и поехал дальше.

"Автоинспекторы при преследовании неадекватного водителя понимали, что он опасен для окружающих, учитывая наличие транспорта на автомагистрали в час пик. К преследованию были стянуты дополнительные наряды. На окружной дороге Тюмени, куда выехала Honda, автомобиль задержали. К водителю были применены физическая сила и наручники", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель Honda был пьян, показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В салоне автомобиля обнаружены пустые банки и бутылки из-под пива. Ранее мужчина задерживался пьяным за рулем в 2010 году, 31 мая этого года на него составлен административный материал за передачу управления автомобилем пьяному водителю, он передан в суд.

На водителя Honda составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения, за оставление места ДТП, за неподчинение законному распоряжению сотрудников полиции и за невыполнения требований об остановке.