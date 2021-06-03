В Тюменской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в Тюменской области зафиксировано 5 лесных пожаров на общей площади 12,3 га. Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 20. За сутки ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 15,9 га.

С 11 мая в связи с пожарами в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение — для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.