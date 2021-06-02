В Тюменской области за сутки ликвидировано два лесных пожара

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в Тюменской области зафиксировано 2 лесных пожара на общей площади 5,0 га. Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 20. За сутки ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 11,7 га.

С 11 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.