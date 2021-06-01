В Тюменской области 20 действующих лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, на территории региона за последние сутки зафиксировано 3 лесных пожара на общей площади 15,2 га. На 9 утра 1 июня число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 20. Также за сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 951,4 га.
С 11 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. Въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.
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