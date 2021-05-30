Тюменские автоинспекторы проведут занятия для юных любителей самокатов и велосипедов

В Тюмени участились аварии с участием любителей самокатов и велосипедистов. Поэтому сотрудники ГИБДД проведут для юных тюменцев бесплатные уроки по безопасности в рамках мероприятия "Внимание – дети!", которое проходит в регионе и продлится до 15 июня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, автоинспекторы проведут мастер-классы и уроки на открытых площадках, в скейтпарках, местах активного отдыха, обучая детей разного возраста правилам безопасного вождения велосипедов и управления самокатом. Во дворах для участия в занятиях будут привлекать и родителей, которые зачастую недооценивают опасность для ребенка, едущего на самокате через проезжую часть или дворовой проезд.

Волонтеры смоделируют для детей опасные ситуации выезда на проезжую часть или дворовый проезд с тротуара, из подъезда, из-за припаркованного транспорта, чтобы дети могли наглядно понять, почему опасны те или иные их действия.

Всем участникам мастер-классов и занятий вручат памятки по безопасности дорожного движения.

Отметим, с начала года на дорогах области произошло 140 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, 239 детей ранены. В мае 11 детей на велосипедах и самокатах пострадали в ДТП в Тюмени.