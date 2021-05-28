В Тюменской области ликвидировано шесть лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за минувшие сутки на территории Тюменской области зафиксировано 2 лесных пожара на общей площади 2,4 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных — 14. За сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 90,3 га.

С 11 мая в связи с пожарами в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области от 10 мая "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами" с 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории Тюменской области юридические лица, должностные лица и граждане, пребывающие на территории лесного фонда (за исключением выполняющих работы, связанные с тушением лесных пожаров) привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 3.6. Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Размер штрафа составит: на граждан – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса РФ.