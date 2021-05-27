В литературно-краеведческом центре наградят победителей конкурса "Памятники Тюмени"

1 июня в 17:00 в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) состоится торжественная церемония закрытия Дней исторического и культурного наследия и награждение победителей и призёров Десятого конкурса "Памятники Тюмени".

Дни исторического и культурного наследия – 2021 пригласили тюменцев на экскурсии по Центру татарской культуры (бывшему дому "кожевенного короля" Ф.С. Колмогорова) и по экспозиции Литературно-краеведческого центра "Усадьба Колмаковых. Память места".

Положительные эмоции и новые впечатления горожанам подарили концерт Натальи Середы и Павла Андреенко "Песни о нашем городе" и просмотр фильма телеканала "Тюменское время" – "Тайны Текутьева".

Конкурс "Памятники Тюмени" по традиции предоставил всем желающим от 6 лет и старше возможность проверить свои знания о родном городе. Тема конкурса, посвященного тюменским зданиям – объектам историко-культурного наследия, в 2021 году – "Новая жизнь старого дома".

В Конкурсе приняло участие более двух с половиной тысяч человек, большинство из них – дети от шести до четырнадцати лет. Участники не только отвечали на вопросы по истории тюменских памятников. Самые маленькие тюменцы в возрасте от 6 до 9 лет раскрашивали изображения домов-памятников, ребята 10–14 лет писали сочинение, а горожане от 15 лет и старше поучаствовали в фотоквесте.

Задания конкурса принимались до 20 мая, и теперь компетентному жюри предстоит выбрать победителей в трех номинациях, ведь до церемонии награждения осталось совсем не много времени.

Награждать победителей по традиции будут самые известные в нашем городе краеведы и литературоведы: председатель жюри Александр Петрушин, историк Валерий Чупин, доктор филологических наук Наталья Рогачева.

Гости мероприятия увидят на большом экране все этапы подготовки и проведения конкурса, познакомятся с лучшими творческими работами участников, а также первыми узнают имена победителей.