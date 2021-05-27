С начала года в Тюменской области задержаны 3 254 пьяных водителя

Сегодня в пятом часу утра на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автоинспекторы остановили автомобиль "Лада" 12-й модели. 32-летний водитель, житель села Ембаево, был пьян, показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Права управления транспортом автомобилист не имеет. До этого мужчина задерживался за езду под воздействием алкоголя в мае 2019 и в сентябре 2020 года, за что по решению суда дважды отбывал административный арест по 14 суток. Теперь он подлежит уголовной ответственности за пьяное вождение, также на него составлен административный материал за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения.

"Сотрудникам ГИБДД водитель сказал, что пил и под утро ему захотелось съездить на автозаправку, которая находится на федеральной автодороге, где он и был задержан. Мужчина искренне не понимал, что в таком состоянии он представляет угрозу для окружающих", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала года в регионе задержаны 3254 пьяных водителя, 376 из них, то есть каждый девятый, сели за руль пьяными не в первый раз в течение года, им грозит уголовная ответственность.