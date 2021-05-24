Маршрут № 41 несколько недель будет ходить иначе

В Тюмени с 30 мая по 19 июня на время производственных работ на улице Рижской маршрут № 41 будет следовать в объезд перекрытого участка.
На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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