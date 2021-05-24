Стартует конкурс креативных роликов о Тюмени

Новый онлайн-проект "Тюмень – город моей любви" стартует в преддверии юбилея областного центра. Участникам предстоит снять видеоролики о важном месте города. Самые креативные работы покажут в арт-пространстве у Масловского взвоза.

Организатором конкурса выступил ДК "Водник". Для участия необходимо записать видеоролик на месте, которое важно для конкретного человека, компании, семьи. Рассказать, чем именно оно привлекательно. Это могут быть популярные места – набережная Туры и мост Влюбленных, Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени и т.д. Или место, которое дорого именно для участника: свой двор, школа, уголок в парке.

По мере поступления работ видео будут публиковаться на официальном паблике "Водника". Участников поощрят дипломами, пишет "Вслух.ру".

Ролики принимаются до 10 июня на почту dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.