Волонтеры Омутинской школы и ветераны реализуют совместный обучающий проект

Волонтерский отряд "Тимуровец" из Омутинской школы №1 стал победителем всероссийского конкурса школьных добровольческих отрядов "Добро не уходит на каникулы". На реализацию проекта им предоставили грант в размере 286 тыс. 325 рублей.

Как рассказала куратор РДШ Омутинской школы №1 Юлия Чемакина, проект будет реализован совместно с местным советом ветеранов. Представители старшего поколения будут обучать ребят различным навыкам. А школьники, в свою очередь, будут помогать бабушкам и дедушкам.

С сентября ветераны Омутинского района начнут проводить в школе мастер-классы по кулинарии и декоративно-прикладному искусству. Бабушки научат девочек печь булочки, вязать и шить. Дедушки передадут опыт столярного дела.

"У многих пожилых людей дефицит внимания. Поэтому они с удовольствием передают свой опыт детям, приходят к нам в школу и дают такие мастер-классы. А ребята, особенно младшего возраста, с удовольствием готовят, мастерят, шьют и вяжут", - прокомментировала Юлия Чемакина.

Школьники также будут обучать пожилых людей определенным навыкам, например, научат регистрироваться и пользоваться услугами сайта "Госуслуги", познакомят с VR-технологиями.

Итоговый мероприятием проекта станет круглый стол и бенефис семейных клубов с участием родителей. Самых активных школьников и ветеранов наградят, пишет ИА "Тюменская линия".