Подведены итоги пилотного проекта комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменской области

Предварительные результаты 2024 года в реализации пилотного проекта комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью в Тюменской области озвучили в Оластном центре реабилитации инвалидов.

"По оценке качества оказанных услуг удовлетворенность родителей составляет 99%. Это очень хороший результат, — рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова. — За 2024 год мы охватили 1200 детей, которые впервые получили инвалидность, что составило 74% от их общего числа. Количество организаций-участников растет: в этом году в пилотный проект вошли еще две — КЦСОН Тюменского района и Детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса".

Руководитель "Центра комплексной реабилитации "Родник" Елена Шмакова рассказала об участии в проекте своей организации: "Родник" принимает детей по пилотному проекту с 2022 года. За это время реабилитацию прошли 1024 ребенка в сопровождении родителей".

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью стартовал 3 года назад в Тюменской и Свердловской областях. Позже к его реализации присоединилась Рязанская область.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).