Тюменская область участвует в новом национальном проекте

В Тюменской области проходят мероприятия в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни", их цель – снижение числа погибших в ДТП людей.

"Мы должны выполнить задачу нового проекта - снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030-му году, в 2 раза к 2036-му году, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер,, - В Тюменской области остаются приоритетными задачи по снижению детской дорожной аварийности, противодействию пьяному вождению, обеспечению безопасности на федеральных трассах", - сказал Андрей Миллер.

Акции по снижению смертности в ДТП походят на федеральных и региональных автодорогах, парковках большегрузного транспорта, АЗС совместно с представителями МЧС, дорожных организаций, медицинских работников, волонтеров с призывами "Встречная полоса опасна", "Сбавьте скорость", "Вас ждут дома!", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.