Лабораторию симультанного перформанса смогут посетить творческие тюменцы

Открытая сессия Лаборатории симультанного перформанса пройдет 29 мая в МТЦ "Космос". Принять участие можно после регистрации.

Тюменцы смогут попробовать себя в нескольких видах искусства, а после обсудить свой опыт с кураторами. Сессию проведет философ, преподаватель, организатор выставок Герман Преображенский. На его счету более 30 выставок современного искусства и создание термина "симультанный перформанс". Также на мероприятие приедет приглашенный эксперт из Новосибирска, ведущая мастер-классов по контактной импровизации в России и за рубежом Екатерина Басалаева.

Во время мероприятия участники погрузятся в связь между телом, сознанием и движением. Им предстоит попробовать себя в разных видах искусства, пишет "Мегатюмень".

"В формате симультанного перформанса объединяются танец, движение, изображение, поэтическое слово и музыка. Для тюменского зрителя это возможность познакомиться с хорошим современным искусством", – отметил Герман Преображенский.