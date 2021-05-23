Тюменцам следует с осторожностью пользоваться сервисами по поиску попутчиков

Среди путешественников набирают популярность сервисы поиска попутчиков. Однако при планировании поездок в другие регионы тюменцам советуют быть осторожными и бдительными, чтобы не нарваться на мошенников.

Так, тюменские полицейские начали 40 расследований по факту кражи средств водителями только за 2021 год. Схема такая: у пассажира просят символический залог, который не страшно потерять. Поэтому просьба перевести 100-200 рублей, аргументируя это тем, что пассажир может в последний момент отказаться и водителю придется ехать одному, не вызывает у попутчика подозрений. После перевода денег пассажиру приходит уведомление о списании всех средств с банковской карты.

Представители одного из сервисов по поиску попутчиков совместно с правоохранителями рассказали, как обезопасить себя от таких случаев, и самый главный - не переходить в мессенджеры. В приложении есть чат и пользоваться нужно только им. Если общение проходит в мессенджерах, то поддержка сервиса не сможет вовремя принять меры при случаях мошенничества. Также необходимо сразу сообщать представителям сервиса об изменениях в условиях поездки, например, об поменявшейся цене. Нельзя передавать контакты водителю, если поездка еще не забронирована. И самое главное - не оставлять залог. Как говорят правоохранители, просьба дать деньги вперед - главный признак того, что вы связались с мошенником, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".