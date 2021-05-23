Тюменским дачникам дают советы по посеву овощей

Тюменским дачникам советуют уже в мае сеять картофель, свеклу, редис и морковь, пока влага не выпарилась из почвы из-за жары. Лайфхаками поделилась профессор кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Людмила Ляшева.

"Почва уже достаточно прогрелась. По моему опыту: мы вспахивали землю, перекапывали ее, и она была довольно теплой уже на глубине 20 сантиметров", – рассказала она.

Эксперт посоветовала тюменцам в жару закрывать южную сторону теплиц плотным нетканым материалом, например, спанбондом. Это рассеет свет и создаст тень. А вот обрабатывать участок от клещей пока не стоит, пишет "Вслух.ру".

"Все обработки проводят до тех пор, пока бутоны закрыты. Как только они распустятся, ничего опрыскивать нельзя. Только после образования маленьких ягодок стоит применять препараты биологического происхождения", – пояснила Людмила Ляшева.