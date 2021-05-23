В Ялуторовске начали выполнять пластические операции по флебэктомии

Хирурги Областной больницы №23 Ялуторовска помогут избавиться от варикозного расширения вен на ногах. Теперь здесь стали выполнять пластические операции по флебэктомии. Первыми результатами довольны и врачи, и пациенты.

Заведующий хирургическим отделением ОБ №23 Артур Ахпателов рассказал, что первыми пациентами стали 34-летний мужчина и 45-летняя женщина, оба обратились с жалобами на боли в ногах. Было диагностировано обширное варикозное расширение вен нижних конечностей и принято решение о необходимости хирургического лечения.

По данным ВОЗ, в развитых странах до 90% женщин и 66% мужчин имеют признаки варикоза разной степени выраженности. Возникновение болезни связано как с наследственностью, так и с внешними факторами, например, если работа требует много часов проводить стоя на ногах. Женщины часто отмечают первые симптомы во время или после беременности.

Пациенты с варикозным расширением вен испытывают синдром тяжелых ног: они начинают быстро перенапрягаться и болеть, появляются отечность и жжение, во время сна возможны мышечные судороги. Если варикоз не лечить, могут возникнуть трофические язвы – болезненные, неэстетичные и подверженные инфицированию. А также есть риск формирования тромбов, закрывающих просвет вены. Тромбы могут со временем оторваться, перенестись в легкое и закупорить легочную артерию, вызвав тромбоэмболию – опасное для жизни состояние.

Избежать подобного развития событий поможет регулярное посещение врача. В областной больнице №23 пациентов с подозрением варикозное расширение вен на ногах обследуют и назначают лечение. Как медикаментозное, так и хирургическое. Хирурги при помощи зондов, крючков и других специальных инструментов удаляют основной ствол "варикозной" подкожной вены и пораженные болезнью протоки. Потом разрезы сшивают косметическими швами и надевают на ногу эластичный чулок.

Кровоток подкожных вен составляет не более 10% от общего объема. Глубинные вены, по которым переносится основной объем крови, легко адаптируются к подобному незначительному увеличению нагрузки. И через неделю пациент начинает жить обычной жизнью, пишет "Мегатюмень".