На федеральных трассах в Тюменской области вырастет число нарядов ДПС

В Тюменской области будут усилены меры безопасность на федеральных трассах. Это связано с увеличением трафика в летний период, когда жители ХМАО-Югры и ЯНАО отправляются через юг региона в отпуск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на трассах вырастет число нарядов ДПС, запланированы рейды по контролю за скоростным режимом с участием беспилотных летательных аппаратов. Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости чаще отдыхать, находясь за рулем, и не совершать поездки в утомленном состоянии.

Особое внимание будет уделено безопасности в местах проведения дорожных работ. Именно здесь в летних период автомобилисты чаще попадают в ДТП из-за невнимательности и нарушения правил дорожного движения, особенно в ночное время.

В этом году число дорожных происшествий на федеральных автодорогах региона снижается: произошло 93 ДТП, 18 человек погибли, 141 ранен. Летальных исходов в таких авариях стало меньше в 2 раза.

