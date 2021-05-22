Тюменцам советуют выбирать качественное постельное белье

Эксперты уверяют: от качества и состава постельного белья зависит и качество сна. Поэтому выбирать домашний текстиль стоит довольно тщательно, обращая внимание на ткани.

Эксперт Яна Сахарова рассказала, что основная функция постельного белья – терморегуляция, то есть способность отводить и сохранять тепло. Кроме того, важна способность ткани впитывать влагу, потому что люди во сне потеют. Также следует выбирать мягкое белье, чтобы оно не ощущалось при соприкосновении с телом.

"Я категорически не рекомендую ворсовые и махровые ткани, потому что ворсинки и петли махрового полотна стимулируют циркуляцию крови, для сна это крайне нежелательно", – отметила она.

При выборе постельного в магазине следует обратить внимание на волокнистый состав ткани. По словам специалиста, стоит отдать предпочтение хлопку. Он используется и в среднем, и в премиум-сегменте, разница заключается только в плотности начального материала и методах обработки. В отличие от хлопка, синтетическое белье электризуется, не впитывает влагу и покрывается катышками, пишет "Вслух.ру".

Яна Сахарова добавила, что не обязательно покупать текстиль лишь из Турции или Китая. В России есть отличные фабрики, которые выпускают постельное белье на самом современном оборудовании и по инновационным технологиям.