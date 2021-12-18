Эксперты советуют тюменским садоводом зимой изменить уход за домашними растениями

Эксперты напоминают, что квартирным растениям нужно помочь пережить зиму. Для этого режим полива в холодное время года стоит изменить,а также использовать разные лайфхаки.

Зимой растения нужно поливать реже: из-за отсутствия солнца грунт просыхает дольше. Если же режим полива не скорректировать, то корни от избытка воды будут загнивать, и растение заболеет, рассказала тюменский специалист по декоративно-лиственным растениям Наталья Мурзаева.

По ее словам, количество воды для полива зависит от конкретного растения. Понять, что цветок засыхает, можно получить опущенным вниз и сморщившимся листьям. Растения можно не только поливать, но и использовать для увлажнения воздуха – опрыскивать стебли и листья, пишет "Вслух.ру".

"Большие листья нужно протирать, чтобы избавиться от пыли, мелколистные проще опрыскать. Раз в месяц можно осторожно поливать из лейки в ванной. Это помогает предотвратить появление вредителей. Температура воды должна быть прохладной. Но важно не залить растение", - поделилась Наталья Мурзаева.

Перед поливом стоит рыхлить землю, чтобы улучшить воздухообмен корней. Для этой цели подойдет обычная деревянная палочка. Копать нужно не глубже, чем на 1,5 сантиметра.

"Чтобы зимой растения не замерзали, можно одевать их в вязаные кашпо. Но некоторым пестрым растениям отсутствие солнца особенно страшно, им нужны фитолампы", – посоветовала специалист.