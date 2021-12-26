Тюменский садовод поделился правилами ухода за домашними елочками в горшках

Многие тюменцы вместо больших или искусственных елок покупают домой кипарисовики — маленькие деревья в горшках, которые продаются во всех гипермаркетах. Чтобы сохранить такую елочку и после Нового года, нужно правильно за ней ухаживать.

Как рассказал тюменский садовод-любитель Владимир Белявский, кипарисовики более нежные, чем ели, поэтому вместе с ними стоит купить туманообразующую установку — она поможет поддерживать нужный уровень влажности в квартире. Поливать тоже нужно правильно — без избытка, но и не давая дереву засохнуть.

"Примерно 10-15 января кипарисовик лучше переставить в затемненное место — на балкон, а если на даче, то в теплицу. И своевременно поливать. Весной растение уже можно высадить в грунт, но нельзя гарантировать, что оно приживется", — отметил он.

По словам Владимира Белявского, в тюменском климате высаживать кипарисовик в открытый грунт можно в середине мая - начале июня. Подкормка потребуется только летом, если дерево приживется, пишет "Вслух.ру".