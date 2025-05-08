Как защитить урожай от насекомых, рассказали агрономы

Как победить луковую муху, главного врага как лука, так и гладиолусов, тюльпанов рассказывают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Это незаметное на первый взгляд насекомое может нанести непоправимый ущерб посадкам. Опасность представляют личинки луковой мухи. Взрослые особи опасности не представляют, поскольку питаются нектаром цветов. Однако они откладывают яйца, из которых в последствии вылупляются личинки, которые проникают внутрь луковиц, уничтожая их изнутри.

Рекомендуем перед посадкой лука, замочить его в солевом растворе, 1 столовая ложка соли на 1 литр воды, и оставить на 30 минут.

Можно использовать зольный раствор. На 1 литр воды берем примерно столовую ложку древесной золы. Растворяем золу в горячей воде, и после остывания оставляем лук в этом растворе на 12 часов. Зола не только защищает лук от вредителей, но и насыщает его калием и фосфором, что улучшить будущий урожай.

Главные признаки поражения луковой мухой: перья засыхают на кончиках; луковица размягчается и желтеет; растение издает неприятный запах гнили; над посадками летают мухи.

Если во время вегетации луковая муха продолжает вредить, смешайте золу с табачной пылью, проведите опудривание посадок и можно дополнительно замульчировать сосновыми опилками.

А чтобы луковая муха на следующий год у вас не появлялась, рекомендуем не возделывать лук на одном и том же месте два года подряд. Луковая муха не любит откладывать яйца в рыхлую почву, предпочитая плотный грунт. Осенью нужно перекопать участок, не разбивая комья земли — в них окажутся ушедшие на зимовку личинки и зимой они погибнут, - сообщает КП-Тюмень.