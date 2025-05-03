Сколько теплиц можно построить в огороде, ответила эксперт

Что можно и что нельзя дачникам на садовых участках, рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева.

Согласно новым правилам, на даче разрешено заниматься разведением кур, но только в том случае, если земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Если же земля относится к категории сельхозназначения для садоводства и огородничества, содержание кур запрещено. В противном случае владельцам грозит штраф в размере от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей.

"Также установлены новые требования к теплицам. Если они возводится на капитальном фундаменте, подлежат обязательной регистрации. При этом установка теплиц не должна нарушать градостроительные нормы или права соседей. На одном участке разрешается возводить только одну капитальную теплицу, для строительства второй потребуется разрешение от местных властей", - рассказала эксперт.

Жарка шашлыков разрешена только на мангале из кирпича или металла, в специальной зоне барбекю, жаровнице или печи. При этом расстояние от мангала до ближайших построек должно составлять не менее 5 метров, а рядом обязательно должны находиться огнетушитель и вода. Открытый костер для жарки шашлыка запрещен, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Мойка автомобилей на дачном участке разрешена только при условии, что загрязненная вода не вытекает за пределы участка и не заливает соседские территории. Использование агрессивных химикатов для мойки машин также запрещено, особенно если дача расположена вблизи естественного водоема", - отметила эксперт.