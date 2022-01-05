Тюменский врач советует выбирать горки по возрасту

Катание с горок, на коньках - любимое занятие детей зимой. Однако безобидные, на первый взгляд, развлечения могут закончиться травмами. Соблюдение правил безопасности поможет избежать ушибов и переломов.

Педиатр, детский кардиолог, ревматолог Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова советует правила поведения и безопасности обговорить с ребенком дома, до прогулки. Родители должны рассказать, что нельзя двигаться на катке во встречном направлении, толкать других детей, скатываться с горки на животе и без ледянки. Горки нужно выбирать по возрасту ребенка. Надевать на него защиту, например, шлем, пишет "КП-Тюмень".

"Если решите все-таки испытать острые ощущения и съехать с высокой горки, делайте это вместе с ребенком, обеспечивая ему безопасность. Все вместе поможет избежать вывихов, переломов и других серьезных травм", - говорит врач.

На зимние прогулки ребенка нужно правильно одевать. Оптимальной для прогулок считается температура -10...-15 °C. Зимняя одежда должна быть комфортной, чтобы не сковывать движения, иметь удобные карманы, застежки, клапаны, светоотражающие элементы и защищать ребенка от холода. При выборе одежды на прогулку нужно придерживаться правила трехслойности: базовый, промежуточный, верхний слои. Обязательно брать с собой запасные варежки. Обувь должна быть с устойчивой противоскользящей подошвой.