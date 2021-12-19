Психологи предостерегают тюменцев от предновогодней депрессии

Перед Новым годом многие тюменцы начинают заметно нервничать и даже паниковать. Они стараются срочно закрыть все дедлайны, завершить проекты и параллельно поставить новые задачи на следующий год. Врачи предупреждают, что это может негативно сказаться на психологическом здоровье.

Психологи рекомендуют не ускорять ритм жизни в этот период. Как отмечает ведущий психолог регионального центра "Семья" Екатерина Азарова, в панике человек больше дел не успеет.

"Страх, боязнь зачастую отрицают настоящее и игнорируют реальные возможности, которые имеются. Распланируйте задачи на конец года: сегодня купите подарок одним, завтра – другим, планомерно завершите рабочие задачи. Не старайтесь успеть все, выберите главные задачи и следуйте плану", – говорит эксперт.

Екатерина Азарова уверена, что многим нам с детства привито, что придет Дед Мороз, совершит волшебство, и какая-то сказка случится. На самом деле важно признать, что жизнь остается той же и с Нового года, а значит, установленные сроки на какие-то задачи можно корректировать без лишней паники.

Лучше признать, что год прошел не зря, даже если не удалось исполнить заветную мечту. Важно, что удалось получить опыт, знания, были и другие достижения, пишет "Тюменская область сегодня".

Если же предновогодняя депрессия не заканчивается, стоит обратиться к психологам.