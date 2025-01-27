Родителей детей-аутистов в Тюмени приглашают на откровенный разговор

Что скрывает в себе аутизм, и как с этим жить? На вопросы родителей детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в тюменском реабилитационном центре "Семья" (Геологоразведчиков, 14а) готовы ответить эксперты по работе с детьми с ментальными нарушениями, встреча начнется в 10:00.

"Поговорим о диагностике расстройств поведения, особенностях коррекционного маршрута и целесообразности медикаментозной терапии. Что такое АВА-терапия, и как родителю оставаться главным ресурсом для своего ребенка. Это уникальная возможность задать вопросы специалистам, специализирующихся на ментальных нарушениях, и получить бесплатную консультацию", - информирует организатор - центр комплексной реабилитации "Родник".

Спикерами выступят психологи "Родника", практикующие специалисты по работе с детьми с ментальными нарушениями и их родителями, а также эксперты в области детской психиатрии, неврологии и логопедии:

— Елена Марчук Тагвадзе, руководитель центра раннего вмешательства для детей с генетическими нарушениями и другими особенностями развития "Культура АВА", кандидат IBA, куратор поведенческих программ, педагог психолог, ACT-терапевт

— Владислав Неустроев , невролог - цефалголог, отоневролог взрослый и детский

— Данил Варяев, ведущий специалист по социально-психологической реабилитации, педагог-психолог "Центра комплексной реабилитации "Родник"

— Наталья Юрская — педагог-психолог "Родника", перинатальный психолог, кризисный психолог, гипнотерапевт, логопед

— Алена Леонова — детский психиатр, детский психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель на кафедре СурГУ

— Елена Рамазанова — педагог-психолог, логопед, телесно-ориентированный терапевт по методу "Со-творение", руководитель центра логопедии и психологии "Формула развития"

— Ольга Булатова — доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ

Консультации состоятся в рамках семинара "Честно о коррекции: откровенный разговор специалистов и родителей. Что скрывают в себе ментальные нарушения и как с этим жить?". Регистрация на встречу здесь.