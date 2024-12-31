Тюменский центр "Семья" подготовил 15 дипломированных психологов

Дипломы о профессиональной переподготовке "Практический психолог в сфере социального обслуживания населения" в этом году получили 15 талантливых и преданных своему делу специалистов.

В тюменском региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (РСРЦН "Семья") продолжает работать программа переподготовки профессиональных психологов.

Программа подготовки включала как теоретические знания, так и практические навыки, необходимые для успешной работы.

На торжественной церемонии выпускники поделились своими впечатлениями и планами на будущее. Они выразили благодарность преподавателям и руководству центра за поддержку и профессионализм.

"Мы продолжает свою миссию по обеспечению качественной психологической помощи и планируем дальнейшее развитие образовательных программ для специалистов в этой области. Поздравляем выпускников с успешным завершением обучения и желаем удачи в их дальнейшей профессиональной деятельности", — рассказала директор центра Елена Перминова.

По материалам РСРЦН "Семья".