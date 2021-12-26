Спасти домашние растения от паразитов тюменцам поможет "купание"

Эксперты рекомендуют периодически устраивать "купание" домашним растениям. Для этого можно использовать несколько вариантов полезного душа, который также является профилактикой появления паразитов.

Тюменский растениевод Дарья Иванова рассказала, как устраивает "купание" своим цветам. Первый вариант – поставить в поддон и поливать тепло-горячей водой. Температуру подбирать по ощущениям, но рука должна выдерживать горячую воды. Этот способ позволяет смыть пыль с растений и обеспечить эстетически красивый вид. Также это отличная профилактика от вредителей, например, клеща паутинного. А в некоторых случаях это даже помогает стимулировать рост цветка.

Второй вариант "купания" – душ с обработкой. Нужно поставить растение в поддон, намочить его и обработать специальным зеленым мылом (оно продается в садовых магазинах). Зеленого любимца необходимо оставить так на 20-30 минут, а затем смыть мыло теплой водой. Это поможет уничтожить паутинного клеща, который очень опасен для цветов: его не видно невооруженным глазом, но при этом он сосет сок из листьев растений. Из-за этого внешний вид растения существенно портиться: либо появляются крапинки, либо сам лист становится блеклым.

"Следует помнить, что паутинный клещ откладывает яйца, а мыло не борется с личинками, только со взрослой особью. Поэтому такие обработки нужно повторять с периодичность 10-14 дней, минимум 3-4 обработки", – отметила эксперт.

Некоторые растениеводы рекомендуют закрывать землю, потому что вода, которая течет из-под крана, содержит очень много солей, промышленных добавок и других компонентов. Эти соли и минералы при попадании в корневую систему растения могут образовывать налет на земле или стволе, особенно если вода жесткая. Поэтому стоит учитывать состав той воды, которой вы будете мыть растение.

Растения также иногда обильно обрабатывают из пульверизатора водой с различными добавками: HB101, перекисью водорода. Это стимулирует рост растения, обеспечивает здоровый внешний вид.

А вот устраивать душ для растений из ледяной воды не стоит. У цветка может возникнуть стресс от резкого перепада температуры воды и земляного кома, вплоть до сбрасывания всех листьев.