В Тюменской области два десятка действующих лесных пожаров

12:39 20 мая 2021
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По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в Тюменской области зафиксировано 10 лесных пожаров на общей площади 73,6 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, – 21. За сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 43,1 га.

Работы по тушению лесных пожаров проводятся силами лесопожарных формирований Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из других регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана".

Кроме профессиональных лесных пожарных на тушение также привлекаются подразделения МЧС России, добровольные пожарные формирования, муниципальная пожарная охрана, а также арендаторы лесных участков.

С 11 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами, въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Теги: лесные пожары
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