Масштабные декорации, более 600 костюмов: Свердловский театр музыкальной комедии привезет в Тюмень два мюзикла

Афиша: ТКТО

В рамках XII музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" на сцене ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко состоятся гастроли Свердловского Государственного театра музыкальной комедии.

2 июля в 19:00 - мюзикл "Екатерина Великая"

Мюзикл уже более 10 лет пользуется успехом у зрителей. В нём занят весь актёрский состав труппы. Мюзикл завоевал две "Золотые маски" и множество других театральных наград.

Пресса и театральные критики называют спектакль "театральным блокбастером" и "первым русским эпическим мюзиклом".

О "Екатерине Великой" писали не только в России, но и Европе. Имперская роскошь и размах, с которым он создан, удивляют и восхищают до сих пор. Гигантская трехэтажная декорация "Зимнего дворца" занимает практически всю сцену, а ее установка требует более 20 часов.

В спектакле занята вся актерская труппа, а гардероб под стать императорскому – 400 костюмов, 250 пар обуви, 400 головных уборов. Спектакль с первого дня показов имеет оглушительный успех у публики, принес театру профессиональные награды и премии, стал одним из самых дорогостоящих, но быстро окупившихся проектов Свердловской музкомедии – 10 лет аншлагов.

Весной 2019 года театр впервые представил "Екатерину Великую" европейскому зрителю. Эпический мюзикл был показан в Берлине. От возможности показать спектакль на исторической родине самой Екатерины II захватывало дух, это налагало немалую ответственность. Но все оправдалось. Берлинский успех был настолько грандиозным, что его шлейф до сих пор тянется за "Екатериной Великой" и Свердловской музкомедией.

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3 июля в 19:00 - мюзикл "Скрипач на крыше"

"О "Скрипаче…" режиссер-постановщик, главный режиссер театра Кирилл Стрежнев мечтал давно – 20 лет.

"Несколько раз я уходил от идеи поставить историю о Тевье, но потом опять возвращался. Этот спектакль особенный. Его нельзя ставить случайно только потому, что хороший материал".

На репетициях Кирилл Савельевич пытался создать теплую домашнюю атмосферу, чтобы все актеры почувствовали себя одной большой семьей. Для лучшего понимания и проникновения в образ своих персонажей все участники спектакля прочли массу литературы о еврейских традициях, обычаях, об укладе жизни, об отношении в семье, узнали, что такое мезу́за, хупа, талис, как правильно повязать платок…

Работницам пошивочного цеха предстояло одеть целую еврейскую деревню, а это более 200 костюмов, нашить всем картузов, кип и традиционных хасидских шляп, в поделочном цехе мастерили телеги, скамейки, бутафоры создавали блюда с едой, старинные книги, традиционную, для еврейской свадьбы хупу, более 20 керосиновых ламп с абажурами и т.д.

Постановка мюзикла "Скрипач на крыше" осуществлена по специальному соглашению MusicTheatreInternational (MTI). Благодаря тому, что театр получил оригинальное либретто на английском языке, удалось избежать неточностей, которые случаются при переводе и наслоений различных редакций.

"Скрипач на крыше" Свердловской музкомедии – это не бродвейская калька, а спектакль с авторской режиссурой Кирилла Стрежнева, сценографией и костюмами Сергея Александрова, и хореографией Гали Абайдулова.

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Яркий актерский состав, необычные сценические решения, уникальные костюмы, все это - мюзиклы Свердловского театра музыкальной комедии!

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