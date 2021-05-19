Тюменцы могут передать вещи пострадавшим от пожаров

Сегодня "Молодая гвардия" в Тюмени запустили экстренный сбор гуманитарной помощи погорельцам. Принести одежду и обувь можно в один из семи "Ящиков добра", расположенных в ТРЦ города.

17 мая пожар в Тюменском районе перекинулся на дачные дома. Жители 25 домов в СНТ "Солнышко" были эвакуированы из горящих зданий.

Передать вещи пострадавшим тюменцы могут ежедневно с 10:00 до 22:00. Брендированные пункты приёма — "ящики добра" — находятся в ТРЦ "Сити Молл", ТРЦ "Остров", ТРЦ "ЦУМ", ТЦ "Алебашевский базар", ТЦ "Центральный", ТЦ "Выставочный зал", ТД "Центральный". Все собранные вещи молодогвардейцы отсортируют и передадут погорельцам до конца недели.