Глава викуловского села лично собирает и доставляет на фронт грузы

Муниципалитеты Тюменской области с первых дней специальной военной операции помогают, чем могут нашим военнослужащим. В селах и деревнях люди совместно плетут маскировочные сети и костюмы, шьют, вяжут носки и другие теплые вещи, заливают окопные свечи, собирают все, что может пригодиться землякам на передовой. Сбор и отправку координируют на местах главы районов, сельских поселений и депутаты. Об одном таком примере рассказал губернатор Александр Моор,

"В Коточиговском сельском поселении Викуловского района местный глава Алексей Романов не только собирает гуманитарные грузы, но и доставляет их в подразделения. Он сам участник войны в Афганистане. Сейчас в Викуловском районе готовят к транспортировке в зону спецоперации восемь единиц техники. Алексей Романов лично будет участвовать в доставке", - сообщил Алексанр Моор в своем телеграм-канале.