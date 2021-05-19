Тюменец поджег машину знакомой, которая советовала его жене развестись

В Тюмени в полицию с сообщением о повреждении иномарки обратилась местная жительница. Неизвестный поджег ее автомобиль Toyota Land Cruiser. По подозрению в поджоге был задержан 36-летний тюменец, директор одной из местных фирм.

"Задержанный признался, что поджег машину потерпевший, которая является близкой подругой его жены, из мести. Мужчина рассказал, что в данный момент у них с супругой сложные отношения, и потерпевшая настоятельно советует его жене официально оформить развод, в то время как он сам надеется сохранить семью. По словам подозреваемого, он неоднократно просил потерпевшую не вмешиваться в их отношения, но она продолжала это делать. Из мести мужчина решил поджечь ее машину", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Попытка уничтожения или повреждения чужого имущества".