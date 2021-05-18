В Тюмени задержали водителя маршрутки, лишенного водительских прав за пьяную езду

В Тюмени 38 нарушений ПДД водителями автобусов и маршрутных такси выявили автоинспекторы сегодня с утра в рамках профилактических мероприятий. Среди них есть и грубые нарушения.
Так, сотрудники ГИБДД задержали маршрутный автобус, которым управлял водитель, лишенный права управления транспорта за пьяную езду. 25-летний водитель 62-го маршрута пояснил, что сесть лишенным за руль его заставила нужда в деньгах.
Автоинспекторы составили на водителя маршрутки административный материал за управление транспортом, будучи лишенным такого права. Лишение о наказании будет принимать суд, за нарушение предусмотрена ответственность в виде административного ареста, обязательных работ либо штрафа.
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