В Тюмени задержали водителя маршрутки, лишенного водительских прав за пьяную езду

В Тюмени 38 нарушений ПДД водителями автобусов и маршрутных такси выявили автоинспекторы сегодня с утра в рамках профилактических мероприятий. Среди них есть и грубые нарушения.

Так, сотрудники ГИБДД задержали маршрутный автобус, которым управлял водитель, лишенный права управления транспорта за пьяную езду. 25-летний водитель 62-го маршрута пояснил, что сесть лишенным за руль его заставила нужда в деньгах.

Автоинспекторы составили на водителя маршрутки административный материал за управление транспортом, будучи лишенным такого права. Лишение о наказании будет принимать суд, за нарушение предусмотрена ответственность в виде административного ареста, обязательных работ либо штрафа.