"Росстань" выступила на Масловском взвозе Набережной реки Туры

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В областной столице стартовал проект "Фольклорные жемчужины Тюменской области". Одно из мероприятий состоялось вчера на Масловском взвозе Набережной реки Туры, в нем принял участие фольклорный ансамбль "Росстань".

Проект направлен на изучение, сохранение и популяризацию самобытных традиций и народного творчества Тюменской области всеми слоями населения региона. Серия событий в рамках проекта продлится до ноября 2021 года.

Участники ансамбля "Росстань" показали яркую и самобытную культуру: народные игры, хороводы и забавы. Гости мероприятия с удовольствием смотрели на выступление и сами принимали участие в нем.

Организаторами проекта выступают орган территориального общественного самоуправления "Совет микрорайона Тура г. Тюмени", "Культурное наследие Сибири "Росстань", МАУК "Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке Департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

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