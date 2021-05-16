В Ялуторовской больнице появился тренажер для ходьбы с биологической обратной связью

Медицинский тредмил "РЕАТЕРРА" поступил в неврологическое первичное сосудистое отделение Областной больницы № 23 в Ялуторовске в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Тренажер для ходьбы с биологической обратной связью позволяет врачу сориентироваться по частоте сердечных сокращений пациента и подобать индивидуальный режим занятий.

В ходе тренировки пульс пациента измеряет нагрудный датчик частоты сердечных сокращений, поддерживающий беспроводную передачу данных. А значит, специалист по реабилитации держит тренировку под контролем все время.

Кроме того, тредмил оборудован системой страховочных ремней, необходимых для разгрузки веса тела – к их помощи прибегают, если пациент, перенесший инсульт, еще не может самостоятельно стоять на ногах. Разгрузочная система включает подъемник с электроприводом, которым врач может управлять с помощью сенсорного дисплея, дистанционного пульта или планшета.

Тредмил предназначен для восстановления опороспособности нижних конечностей и крупных суставов, тренировки правильного алгоритма работы мышц. А дополнительно мотивировать пациента позволяет игровой режим в виртуальной трехмерной среде. Монитор, расположенный перед пациентом, отображает не только красочные пейзажи, но и фигурку-аватар, которая перемещается пропорционально скорости движения и частоте шага пациента, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"В прохождении второго этапа реабилитации нуждаются примерно 20% пациентов, перенесших инсульт. И занимает этот этап довольно много времени, вплоть до месяца. Все это время пациент находится в стационаре больницы. Даже нарисованный лес может поднять ему настроение, пробудить волю к борьбе с недугом", - прокомментировал заведующий неврологическим первичным сосудистым отделением ОБ №23 Дмитрий Плотников.