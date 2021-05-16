Тюменские студенты выскажут свое мнение о дистанционном образовании

Студсовет Тюменской области проводит масштабное исследование студенческой среды региона. Мнение учащихся региональных вузов изучат по шести направлениям: образование, внеучебная деятельность, карьера, жилье, финансы, семья. В первую очередь студентам предложено оценить систему образовательного процесса.

Для участия в исследовании нужно заполнить анкету по этому блоку в группе Студсовета. После анкетирования пройдут фокус-группы со студентами, а также офлайн-опросы. Студсовет узнает, почему студенты выбрали вуз, а также устраивает ли их качество образования. Главной темой опроса будет дистанционное образование: студенты дадут оценку новому формату, а также решат, следует ли полностью переходить на онлайн-обучение, пишет "Мегатюмень".

"Мы постарались сделать анкету не сложной, но максимально информативной. Нам интересно узнать, нравится ли студентам учиться в их вузах, а также почему ребята из других регионов выбирают Тюменскую область для учебы. Результаты исследования станут основой для новых проектов Студсовета, а ознакомиться с ними сможет любой желающий", ‒ прокомментировала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.