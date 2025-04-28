Тюменские студенты могут стать строителями моста через реку Обь у Сургута

Всероссийская студенческая стройка - "Звезда Оби" объявлена в Югре: силами Российских студенческих отрядов совместно с "Мостостроем-11" при поддержке правительства Югры планируется построить второй мост через реку Обь в районе Сургута. В проекте примут участие 250 студентов из разных регионов страны, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

В студенческой стройке могут участвовать студенты, обученные по профессиям: бетонщик, дорожный рабочий и инженерно-технические работники. Участники студенческих отрядов приобретут профессию в рамках бесплатного профессионального обучения, которое будет организовано для участников проекта. Чтобы стать участником Всероссийской студенческой стройки, необходимо вступить в студенческий отряд по месту обучения, оставить заявку на сайте трудкрут.com или позвонить по номеру: 8 800 770 0 117.