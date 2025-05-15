Поколение Z меняет финансовый тренд

Банки отмечают значительный рост зарплатных клиентов среди молодежи до 30 лет. Число зумеров — поколение, родившееся с конца 90-х — в зарплатном портфеле выросло за год на 22%.
По динамике прироста особенно выделяются две возрастные категории: 22- – 25-летние – их число выросло на четверть, и самая юная аудитория (14-16 лет), где прирост составил 42%.
К зарплатным клиентам-зумерам относятся и студенты, получающие стипендии. Оборот по карте у этой категории клиентов в среднем в 2,5 раза превышает регулярные начисления от образовательных учреждений. Это говорит об успешных подработках и грамотном использовании финансовых инструментов: кешбэков, вкладов и накопительных счетов.
Среди наиболее популярных продуктов у поколения Z – депозиты (27%), кредитная карта (14%), ипотека (9%), автокредиты (9%) и инвестиционные услуги (5%).
Евгений Темяков, начальник Управления "Зарплатные проекты" ВТБ:
Зумеры уверенно управляют деньгами и ценят сервис, который даёт контроль и гибкость. Для них карта — не просто способ получать зарплату, а полноценный инструмент для повседневных финансов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru