Поколение Z меняет финансовый тренд

Банки отмечают значительный рост зарплатных клиентов среди молодежи до 30 лет. Число зумеров — поколение, родившееся с конца 90-х — в зарплатном портфеле выросло за год на 22%.

По динамике прироста особенно выделяются две возрастные категории: 22- – 25-летние – их число выросло на четверть, и самая юная аудитория (14-16 лет), где прирост составил 42%.

К зарплатным клиентам-зумерам относятся и студенты, получающие стипендии. Оборот по карте у этой категории клиентов в среднем в 2,5 раза превышает регулярные начисления от образовательных учреждений. Это говорит об успешных подработках и грамотном использовании финансовых инструментов: кешбэков, вкладов и накопительных счетов.

Среди наиболее популярных продуктов у поколения Z – депозиты (27%), кредитная карта (14%), ипотека (9%), автокредиты (9%) и инвестиционные услуги (5%).

Евгений Темяков, начальник Управления "Зарплатные проекты" ВТБ: