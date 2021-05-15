Яркая одежда поможет не потерять ребенка в толпе

Волонтеры "Белой совы" дали рекомендации, как родителям с ребенком вести себя в толпе. Важно иметь при себе фотографию ребенка, а в идеале перед входом в места массового скопления сделать свежий снимок. Одежда, в которой он находится, ускорит поиски. Поэтому и выбирать стоит яркие вещи – их легко заметить издалека.

"Пришейте к одежде ребенка метки, нанесенные на хлопчатобумажную однотонную ткань печатной машинкой или вышитые ниткой: имя, фамилию, телефон для связи и медикаментозные противопоказания. Пришивать ткань нужно только на изнанку одежды, данные ребенка ни в коем случае не должны быть на видном месте", – отметили специалисты.

Также можно сделать брелок с именем ребенка и номером родителя. На отдыхе стоит положить в карман или в рюкзак визитную карточку отеля с информацией о ребенке. С детьми старшего возраста можно договориться о месте встрече на случай, если вас разделит толпа, малышам нужно напомнить: если потеряется – стоять на месте. Это облегчит поиски – достаточно будет пройтись по обратному маршруту.

"Обговорите с ребенком, что он должен делать, если потеряется: громко позвать родителей и немного подождать, обратиться за помощью к взрослым – полицейскому, продавцу, женщине с детьми и назвать свое имя, фамилию, адрес проживания или дать им визитку с необходимой информацией", – рассказали волонтеры.

Для связи с малышами, которым еще не подходит мобильный телефон, можно использовать рации или подобные детские игрушки, хорошим вариантом станет GPS-трекер или смарт-часы.

Учить ребенка ориентированию на местности следует с детства в форме игры. Если малыш все-таки потерялся, необходимо не срывать на нем злость, а спокойно разобрать ошибки, чтобы этого не повторилось, пишет "Вслух.ру".