В тобольской больнице – новое оборудование для реабилитации пациентов

Фото Областной больницы №3

Новое оборудование поступило в Областную больницу №3 в Тобольске. Прежде всего, оно предназначено для пациентов, перенёсших инсульт, но при необходимости может применяться и для других категорий больных. Оснащение проводилось в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, среди новой техники два передвижных подъёмника для транспортировки пациентов весом до 150 кг. Они оснащены электроприводом, а перезаряжаемая батарея делает оборудование автономным и обеспечивает плавный подъём и спуск пациента. Управляется подъемник от внешнего пульта и снабжено прочными ремнями для безопасности пациента.

В первичное сосудистое отделение поступил стабилометрический комплекс для диагностики функции равновесия и проведения активной реабилитации пациентов после инсульта. Процедура проводится под контролем инструктора-методиста по лечебной физкультуре на протяжении всего исследования. Специализированное программное обеспечение анализирует координационные возможности человека, степень стабильности позы и даёт оценку функции вестибулярного аппарата. Благодаря этому можно подбирать индивидуальные программы реабилитации.

Также в отделении удалось заменить все 30 кроватей на новые, функциональные, с электронным управлением. Они позволяют без усилий придать любое удобное для пациента положение. В каждой палате теперь также предусмотрены новые кресла для маломобильных пациентов.

"Инсульт всегда вторгается в жизнь пациента очень грубо, нарушая все планы. Помочь больному заново поверить в себя, вновь научить ходить, разговаривать, обслуживать себя – наша задача. С новой современной реабилитационной техникой возможности – наши и пациентов – растут", - прокомментировала заведующая первичным сосудистым отделением Областной больницы №3 Наталья Ковальчук.