В Тобольском районе будут работать 22 лагеря дневного пребывания

В Тобольском районе в июне начнут работать 22 лагеря дневного пребывания для детей. Отдохнуть и поправить здоровье в течение лета смогут 1 тыс. 480 сельских детей, из них 1 тыс. 40 – оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, летнюю занятость детей в три смены организуют образовательные учреждения района, центры культуры, творчества и детско-юношеская спортивная школа. К 17 пришкольным лагерям будет организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов. В деревнях и селах, где нет лагерей дневного пребывания, в июне и августе откроют площадки на базе начальных школ с трехчасовым пребыванием детей.

В с. Нижние Аремзяны в июле пройдут районные сборы одаренных школьников "Менделеев PRO".

Досуговые площадки будут организованы в 24 сельских клубах. Площадки в сельских поселениях развернет районный центр творчества, посвятив программу летнего отдыха Году науки и технологий. Выездные агитбригады отрядов ЮИД вместе со специалистами центра проведут "Безопасное лето". Волонтеры продолжат деятельность в рамках проекта "Лето – пора находок, а не потерь" и областного марафона "Тюменская область – территория здорового образа жизни".

Инструкторы и тренеры районной ДЮСШ в течение всего лета будут работать на 50 спортивных площадках. Организаторы досуговых и спортивных площадок планируют организовать занятия для 5 тыс. 700 детей, пишет ИА "Тюменская линия".