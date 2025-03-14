ЦПСР и ССК проводит экспертизу программ детских лагерей на базе учреждений физкультуры и спорта

ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" с 20 марта по 30 апреля 2025 года проводит экспертизу программ лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе учреждений сферы физической культуры и спорта Тюменской области.

Целью проведения экспертизы является оценка и анализ качества программ лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности на соответствие требованиям, предъявляемым к организации детской оздоровительной кампании в регионе.

Экспертиза осуществляется экспертной комиссией ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" в соответствии с критериями, направленными в адрес организаций физкультурно-спортивной направленности муниципальных образований Тюменской области.

В срок по 20 марта 2025 года включительно необходимо направить заявку для участия в экспертизе и программу лагеря с дневным пребыванием детей в бумажном виде в ГАУ ТО "ЦПСР и ССК" по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (телефон: 8 (3452) 345-177).