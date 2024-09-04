В Тюмени начал работу лагерь социального лидерства - одно из ярких событий проекта "Семь моих Я"

Фото ТГМОО кос "ВЕГА"

Вступил в активную фазу основной этап реализации проекта по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию старшеклассников "Семь моих Я", автором и организатором которого стали Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" и Межвузовский студенческий педагогический отряд "Комиссарский отряд "Товарищ".

Как сообщили в организации "ВЕГА", утром 3 сентября на базе областного санаторного оздоровительно-образовательного центра "Витязь" начал свою работу Лагерь социального лидерства 2024 года. 199 участников лагеря приступили к активному участию в программе, которая сформирована под общим девизом: "Есть идея!" и направлена на создание среды, необходимой для дальнейшей реализации проекта, на развитие креативного мышления, творческой самореализации старшеклассников, на формирование активной и ответственной жизненной позиции участников проекта.

В первый день прошли адаптационная игра, представление визиток отрядов, веселый спектакль-посвящение и торжественная линейка открытия лагеря. Это только крупные мероприятия, а еще отрядная работа, подготовка к новым дням смены, песни, репетиции, долгое и полезное общение на понятном всем старшеклассникам языке.

Говоря языком членов организации "ВЕГА", это очень атмосферное место, где тебя выслушают, поймут, помогут, развеселят и научат, это место, где тебя ждут, где тебе тепло всегда, где свои законы, свои традиции, общечеловеческие и такие понятные ценности, где ты становишься лучше.

Напомним, одним из важнейших направлений деятельности ВЕГи является духовно-нравственное и патриотическое воспитание старшеклассников. Проект "Семь моих Я" направлен на формирование любви к малой Родине, любви к Отечеству через установление гармоничных отношений с семьей, природой, друзьями и собой, через становление общей культуры старшеклассника. "Я и мои увлечения", "Я и мои друзья", "Я и природа", "Я и моя семья", "Я и мой город", "Я и моя Россия", "Я и моя жизнь" - вот такие блоки включены в проект.

У организации имеется многолетний опыт работы в рамках подобных проектов. В прошлом году проект "Семь моих Я" был успешно апробирован с новым наполнением, его команда решила не останавливаться на достигнутом и приступила реализации вновь.

"Семь моих Я" - проект по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию старшеклассников, победитель конкурса грантов Губернатора Тюменской области 2024 года, финансируется из средств областного бюджета и Фонда-оператора.